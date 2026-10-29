El Gobierno boliviano confirmó la expulsión a Colombia de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias 'Mapaya', identificado como uno de los principales cabecillas de Los Espartanos, una organización criminal vinculada al narcotráfico, sicariato, secuestro y extorsión.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el procedimiento se concretó el miércoles 28 de octubre, mediante un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana, Interpol Santa Cruz y las autoridades colombianas.

Capturado durante un operativo en Santa Cruz

Alias 'Mapaya' fue aprehendido el 6 de abril de 2026, durante una intervención policial en una quinta de Paurito, en Santa Cruz, donde se desarrollaba una celebración de cumpleaños.

Según los antecedentes policiales, 13 personas fueron aprehendidas, entre ellas 11 ciudadanos colombianos y dos bolivianos. Durante el operativo, los uniformados recibieron disparos de armas de fuego, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Campaz Jiménez habría utilizado documentación falsa para ocultar su identidad, pero la coordinación entre las autoridades de Bolivia y Colombia permitió establecer que era requerido internacionalmente. Posteriormente, permaneció recluido en el penal de Palmasola.

Ministro cuestiona liberación de cinco implicados

Oviedo denunció que cinco presuntos integrantes de la organización criminal fueron liberados por determinaciones del juez Primo Felipe Flores Rodríguez, situación que generó cuestionamientos desde el Ministerio de Gobierno.

“Mientras la Policía y el Gobierno boliviano han decidido iniciar una guerra contra estas organizaciones criminales, resulta que no está siendo acompañada por la Administración de la Justicia”, manifestó la autoridad.

¿Quién es alias 'Mapaya'?

Campaz Jiménez es señalado como uno de los principales líderes de Los Espartanos, organización criminal que opera principalmente en Buenaventura, Colombia, y que, según el Ministerio de Gobierno, cuenta con aproximadamente 1.750 integrantes.

Las autoridades colombianas ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos colombianos por información que permitiera localizarlo.

Según los antecedentes policiales, la estructura está vinculada con actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y sicariato.

El Gobierno boliviano señaló que continuará fortaleciendo las operaciones de inteligencia y la cooperación internacional para evitar que organizaciones criminales extranjeras establezcan sus operaciones en territorio nacional.

Con información del Ministerio de Gobierno