El Alto: cámaras de seguridad captan un intento de robo a un adolescente cuando llegaba a su casa

Un adolescente de 15 años fue amenazado con un arma de fuego por dos delincuentes que operaban a bordo de una motocicleta en la zona Villa Tejada Rectangular, en la ciudad de El Alto. El hecho ocurrió cuando el menor ingresaba a su domicilio y quedó registrado por cámaras de seguridad cercanas a una unidad educativa.

Según la denuncia, uno de los sujetos descendió de la motocicleta e intentó arrebatarle la mochila al adolescente, quien se resistió al asalto. La víctima solo llevaba unas llaves y algunas monedas en los bolsillos.

Una vecina expresó su preocupación por la inseguridad en el sector y pidió a los padres alertar a sus hijos sobre la presencia de personas que cometen robos a bordo de motocicletas.

“Fuera de eso, yo creo que como papás debemos alertar a nuestros hijos antes de salir de casa, que están robando lo que es carteras, mochilas o celulares en motos, están andando y están jalando”, manifestó.

Vecinos denuncian otros hechos contra menores

Los habitantes de la zona señalaron que no sería el primer caso de inseguridad que afecta a niños y adolescentes. Una vecina lamentó que los delincuentes intimiden a menores por cantidades pequeñas de dinero.

“No hay ni respeto a los niños, lastimosamente por dos o tres bolivianos, hasta por diez bolivianos, creo que hasta puede uno hacerse apuñalar o hacerse golpear por si no entregas tu recreíto”, afirmó.

Policía busca a los responsables

La Policía tomó conocimiento del caso a través de las imágenes difundidas en redes sociales e inició las averiguaciones para identificar a los dos presuntos atracadores y localizar la motocicleta utilizada.

Asimismo, pidió a la población reportar la presencia de vehículos o motocicletas sospechosas para facilitar las acciones investigativas.

Mientras avanzan las pesquisas, los vecinos piden mayor seguridad en Villa Tejada Rectangular y recomiendan a las familias tomar precauciones ante la presencia de los denominados jaladores en motocicleta.