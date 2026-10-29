Aprehenden a uno de los hijos de Jhonny Fernández por presunta obstrucción a la investigación

Uno de los hijos del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue aprehendido en las últimas horas y es investigado por la presunta comisión del delito de obstrucción a la investigación, según confirmó la Fiscalía.

El joven, de 22 años, fue encontrado en instalaciones de Fundamax durante un allanamiento en el que también se encontraba su padre, de acuerdo con los datos conocidos hasta el momento. El inmueble habría sido utilizado por la organización de Fernández y durante sus campañas políticas.

Tras el operativo, el joven fue trasladado a dependencias de la Dirección Especializada de Lucha Contra el Crimen (Delcc) y puesto a disposición del fiscal de turno.

El fiscal de materia Gary Enrique Flores Olivares confirmó la aprehensión en declaraciones a El Mañanero y aclaró que el caso se tramita de manera independiente.

“Es una causa aparte, hay un fiscal que está viendo esa situación. Mayor información y pormenores es él el encargado de brindar información”, señaló Flores.

El representante del Ministerio Público también explicó que el joven se encontraba en el lugar cuando se realizó el allanamiento, situación que derivó en su traslado a dependencias policiales y su puesta a disposición de la autoridad fiscal.