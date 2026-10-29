Obras inconclusas respaldan orden de detención contra Jhonny, según fiscal

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, pasó la noche en el penal de Palmasola, donde deberá cumplir 180 días de detención preventiva por el presunto delito de malversación de fondos.

El fiscal asignado al caso, Enrique Flores, explicó que la imputación formal se fundamentó en diferentes elementos, entre ellos las leyes municipales 1622 y 1648, aprobadas en septiembre y octubre de 2023, además de los contratos suscritos con el Banco Unión.

“Los contratos suscritos con el Banco Unión que dan fe de la erogación de montos que fueron transferidos al Gobierno Autónomo Municipal de La Sierra en un monto aproximado de 191 millones de bolivianos, a efectos de que se ejecuten 18 proyectos, mismos que a la fecha estarían inconclusos”, manifestó el fiscal.

El fiscal indicó que existe un informe pormenorizado elaborado por el nuevo secretario de Finanzas del gobierno municipal, además de documentación técnica que forma parte del cuaderno de investigación.

De acuerdo con esos reportes, el proyecto de construcción de la doble vía La Guardia tendría una ejecución inferior al 20%. En tanto, los otros 17 proyectos registrarían, en conjunto, un avance aproximado del 30%.

Flores señaló que estos datos están respaldados por informes técnicos del ICUP y registros fotográficos incorporados al proceso, que darían cuenta del bajo nivel de ejecución de las obras.

Hay otros seis procesos abiertos contra Jhonny Fernández

El fiscal Enrique Flores también indicó que tiene conocimiento de la existencia de otros procesos relacionados con el exalcalde, aunque aclaró que no todos están bajo su responsabilidad.

“En realidad tenemos conocimiento, si no me equivoco, son seis procesos que estuviesen aperturados con diferentes fiscales y por diferentes delitos”, señaló.

Precisó que él está a cargo de la investigación específica por presunta malversación de fondos, mientras que los demás casos cuentan con investigadores y fiscales asignados.

La investigación continuará con la revisión de la documentación, la valoración de los indicios y la cuantificación del dinero secuestrado durante los allanamientos.