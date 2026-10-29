El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que, ante la negligencia e irregularidades de gobiernos anteriores, regulariza el saneamiento técnico-legal del Condominio La Tamborada, en Cochabamba, para habilitar la venta de 672 departamentos que continúan libres y sin ocupar.

Desde marzo de 2018, los 14 edificios de 12 pisos arrastran problemas en los planos As-Built y retrasos en la emisión de folios reales, impidiendo su habitabilidad. Bajo la línea de trabajo del presidente Rodrigo Paz, actualmente, los equipos técnicos aceleran los trámites para subsanar estas observaciones administrativas y comerciales de forma definitiva.

Denuncian 672 departamentos abandonados en Cochabamba/ABI

Al respecto, el ministro Zamora enfatizó: "Estamos corrigiendo los errores del pasado para que estas viviendas salgan a la venta de forma regular; no podemos permitir que digan vacías mientras las familias necesitan un techo digno".

Por otra parte, el director de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), Jorge Vaca informó que aceleran en las inspecciones en todo el país para beneficiarios con viviendas sociales a los que realmente lo necesitan. Hasta el momento, identificaron más de un centenar de casas vacías y alquiladas en Cochabamba.

Fuente: ABI