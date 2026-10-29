Alcaldía prepara nuevas denuncias contra Jhonny Fernández: “No es persecución política, esto es justicia”

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra anunció que prepara nuevas denuncias contra el exalcalde Jhonny Fernández, quien fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por 180 días, en el marco de una investigación por presunta malversación de recursos municipales. El municipio también prevé poner en conocimiento del Ministerio Público el dinero encontrado durante los operativos relacionados con el caso, para que se investigue su origen.

El anuncio fue realizado por José Luis Coplot López, director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, durante una entrevista con el programa El Mañanero. El funcionario sostuvo que las nuevas acciones legales responden a las irregularidades que la actual administración asegura haber identificado en la revisión de la gestión anterior.

“Estamos preparando esa nueva denuncia”, afirmó Coplot al ser consultado sobre la posibilidad de investigar una presunta legitimación de ganancias ilícitas. Explicó que el municipio trabaja en la elaboración de informes y la recopilación de documentación para presentar los antecedentes ante el Ministerio Público.

La decisión se conoce después de que la autoridad judicial determinó la detención preventiva de Fernández, el miércoles 28 de octubre. El exalcalde es investigado por una presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones, recursos que, según los antecedentes expuestos por el municipio, estaban destinados a financiar 17 proyectos durante su administración.

De acuerdo con Coplot, las inspecciones realizadas por la Alcaldía permitieron advertir una situación que considera central en este proceso: la existencia de deudas por obras que, según la institución, no fueron ejecutadas. “No hay las obras, pero sí hay la deuda”, manifestó.

El asesor jurídico indicó que las investigaciones no se limitarán a este caso. Entre los procesos que la Alcaldía prevé impulsar, mencionó presuntas irregularidades en la rebaja de impuestos a la propiedad de vehículos e inmuebles, además de posibles incumplimientos en pagos a la seguridad social y otras obligaciones institucionales.

Sobre el dinero encontrado durante los operativos, Coplot señaló que su procedencia debe ser establecida mediante una investigación. Si bien manifestó que existen sospechas de una posible legitimación de ganancias ilícitas, aclaró que se están preparando los informes necesarios para formalizar la denuncia.

El funcionario también adelantó que hay otras personas identificadas dentro de la cadena de responsabilidades que serán citadas, aunque evitó revelar sus nombres por razones relacionadas con el proceso. Asimismo, indicó que la Alcaldía espera contar con informes detallados sobre la documentación secuestrada y los antecedentes encontrados en distintas unidades municipales.

Saavedra descarta persecución política

El alcalde Manuel Saavedra defendió las acciones judiciales impulsadas por su administración y rechazó que se trate de una persecución política contra su antecesor.

En un video difundido en sus redes sociales, afirmó que existen seis denuncias penales relacionadas con distintos asuntos, entre ellos el denominado pavimento fantasma, los hospitales móviles, las presuntas rebajas irregulares de impuestos, la falta de pagos a la Gestora Pública, la manipulación informática y la supuesta malversación de recursos municipales.

Saavedra también cuestionó la presencia de dinero en dólares encontrado durante los operativos y sostuvo que corresponde investigar su procedencia. Las circunstancias y el origen de esos recursos deberán establecerse mediante las actuaciones de las autoridades competentes.

“Que quede claro: esto no es persecución política, esto es justicia”, expresó el alcalde, al señalar que quienes administran recursos públicos deben responder por sus decisiones.

Por su parte, Coplot aseguró que las denuncias presentadas por el municipio están respaldadas por informes de auditoría, revisiones especializadas e inspecciones. Sin embargo, al ser consultado sobre el monto total del presunto daño económico atribuido a la anterior gestión, indicó que todavía no contaba con una cifra consolidada. Mencionó que, además del caso de los Bs 191 millones, existen otros asuntos relacionados con pagos pendientes que también deben ser cuantificados.

La Alcaldía pidió al Ministerio Público continuar con las investigaciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Mientras se preparan nuevas acciones legales, el alcance de las posibles responsabilidades y el daño económico total deberán determinarse a partir de las pruebas y los resultados de los procesos correspondientes.