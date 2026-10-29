“Jhonny Fernández no cometió delito”: Abogado sostiene que no se demostró la malversación

El abogado Samuel Durán, defensor del exalcalde Jhonny Fernández, afirmó que la resolución que dispuso su detención preventiva presenta irregularidades y anunció que la defensa buscará revertir la decisión mediante los recursos legales correspondientes.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, Durán sostuvo que la defensa ya había advertido sobre una presunta parcialización de la jueza a cargo del caso. Según explicó, presentaron una recusación, una acción de libertad y otros recursos que, a su criterio, no fueron atendidos adecuadamente por la autoridad judicial.

“Venimos denunciándolo hace siete días que nos está vulnerando los derechos de garantía”, manifestó el abogado, quien cuestionó los cambios en las fechas de audiencia y aseguró que la defensa no contaba con las garantías necesarias para afrontar el proceso ante esa autoridad.

También negó que Fernández hubiera intentado evadir la justicia y afirmó que fue encontrado en su oficina, donde se encontraba trabajando.

Sobre la denuncia por presunta malversación de recursos municipales, el abogado explicó que los fondos provenían de dos créditos que sumaban aproximadamente Bs 191 millones y estaban destinados a financiar 17 proyectos.

Según su versión, 12 obras fueron concluidas y cinco quedaron pendientes, entre ellas un viaducto cuya ejecución se habría visto afectada por el incremento del dólar y los problemas con la empresa contratista.

Durán sostuvo que parte del dinero devuelto se destinó a cubrir obligaciones municipales relacionadas con los sectores de salud y educación, además del pago de aguinaldos y otros compromisos salariales.

“En ese momento el municipio no tenía los recursos para pagar el tema de educación, el tema de salud, el tema de aguinaldo. No tenía. Iba a haber un grave daño a la economía si no se pagaba. Por eso fue necesario utilizar esos recursos para pagarlo”, argumentó.

Consultado sobre cuánto dinero se habría utilizado para otros gastos, Durán estimó que podría representar entre el 30% y el 40% de los recursos, aunque aclaró que se trata de un cálculo aproximado pendiente de verificación pericial.

El defensor insistió en que destinar recursos a un fin distinto del inicialmente establecido no implica automáticamente la comisión de un delito.

“Puede ser que la juez esté parcializada, pero nosotros hicimos uso del derecho a la defensa y hemos argumentado con la ley, con la jurisprudencia, con la doctrina de que el señor Johnny Fernández no cometió delito”, afirmó Durán.

Finalmente, Durán señaló que la defensa continuará con las acciones legales desde el penal de Palmasola, donde el exalcalde cumple la detención preventiva.