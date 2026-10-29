Alcaldía cruceña anuncia próximos pasos tras ingreso de Jhonny Fernández a Palmasola

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, ingresó la noche del martes al penal de Palmasola para cumplir 180 días de detención preventiva por la presunta malversación de Bs. 191 millones destinados a obras.

Sobre las medidas inmediatas, José Luis Coplot, director General de Asuntos Jurídicos del municipio cruceño afirmó que “buscamos la sanción penal y luego el resarcimiento del daño ocasionado. El siguiente paso será seguir en el proceso de las auditorías, investigaciones para ampliar si hubiera otros posibles autores del hecho”.

Las indagaciones previas constataron que los recursos comprometidos no se tradujeron en proyectos ejecutados para la ciudad. Respecto a los hallazgos técnicos, Coplot remarcó que “nosotros hemos presentado los informe y auditorías correspondientes y sobre todo se han hecho las evaluaciones en el lugar, las inspecciones, donde se constató que no existen las obras, pero sí la deuda”.

El proceso penal responde de forma estricta al análisis técnico de las auditorías e informes legales realizados sobre la gestión, de acuerdo a lo que indica Coplot.

Además, aclaró que “existen leyes, contratos, una deuda y no existe la obra. No hay una situación política, esto emerge de informes y auditorías donde se determinan las irregularidades que generan delitos”.

La deuda generada representa un compromiso económico mensual para las arcas municipales por créditos sin obras tangibles. Detallando el impacto económico, Coplot puntualizó que son dos créditos de alrededor de Bs. 190 millones, obtenidos en una entidad financiera. Todavía se debe ese monto, incluso se paga alrededor de 2 millones de manera mensual y se debe pagar todos los meses para no incurrir en mora de algo que no está el dinero, ni las obras, pero sí la deuda”.

Fernández fue aprehendido este martes al mediodía tras permanecer casi 24 horas con paradero desconocido, período en el cual la Policía llegó a buscarlo a una clínica privada. Posteriormente, bajo un riguroso resguardo policial, la exautoridad ingresó a las 20:20 al centro penitenciario en una vagoneta negra para someterse a la investigación judicial.