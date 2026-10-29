La noche de terror volvió a apoderarse del escenario de La Gran Batalla, y el primer equipo encargado de sorprender al público fue el de Natalie Vargas y la Academia Idols Dance, que presentó una puesta en escena inspirada en la temida Reina de Corazones, de Alicia en el país de las maravillas.

Al ritmo de “La Reina ha vuelto”, Natalie mostró una personalidad autoritaria, una interpretación llena de carácter y una coreografía acompañada de personajes que dieron vida al universo de esta conocida historia.

La presentación recibió comentarios positivos de los cuatro jueces, quienes coincidieron en destacar la evolución de la participante y el esfuerzo de su academia.

La primera en expresar su opinión fue Elka Meyer, quien valoró que Natalie asumiera su personaje incluso antes de comenzar la presentación.

“La verdad es que me gustó mucho la personalidad y la actitud. Entró a personaje desde antes”, señaló.

La jurado también destacó que la coreografía estuvo completa y que los bailarines lograron representar adecuadamente a los personajes.

“En general me gustó mucho, trabajaron muy bien”, agregó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la seguridad y el entusiasmo que Natalie transmite cuando se presenta en el escenario.

“Natalie, siento que lo disfrutas y es algo bueno que entras al personaje. Te salió espectacular”, expresó.

Sobre los bailarines de Idols Dance, destacó sus desplazamientos, aunque observó que algunos integrantes mostraron nerviosismo y todavía deben seguir trabajando para perfeccionar su desempeño.

Quimey del Río también destacó la energía de la coreografía y la manera en que Natalie consiguió transmitir la autoridad de su personaje.

“Me divertí, me gustó, tenía movimiento y energía”, manifestó.

El juez aseguró que la participante logró captar la esencia de la Reina de Corazones, aunque hizo una observación sobre la sincronización de labios o lip sync.

“No lo suelten antes de que acabe la letra”, recomendó, recordando la importancia de mantener la interpretación hasta el final de cada frase musical.

Uno de los comentarios más significativos llegó de Tito Larenti, quien felicitó a Natalie por su evolución dentro de la competencia.

El juez sostuvo que la actuación fue creíble y que la participante logró construir un personaje con personalidad propia.

“Natalie, tu personaje me lo creí por completo”, afirmó.

Aunque señaló pequeños detalles por corregir en el manejo de las cartas y otros elementos de la presentación, destacó el progreso de la artista.

“Tu crecimiento es impresionante”, expresó al felicitarla por su trabajo.

Emocionada por los comentarios recibidos, Natalie agradeció las observaciones de los jueces y reveló el esfuerzo que realizó junto a su academia para preparar el espectáculo.

“Gracias, estamos trabajando mucho, de verdad. Nos hemos quedado a ensayar hasta en la madrugada para poder mejorar e impresionar”, manifestó.