Presentarán exposición fotográfica internacional sobre agua y árboles

En el marco del mes del agua y los árboles, este jueves 29 de octubre a las 17:30 se presentará una exposición fotográfica global en el Centro de Educación Ambiental (CEA).

Al respecto, Carola González, presidenta del Rotary Club Andrés Ibáñez, destacó que “este jueves, conmemorando el día del agua, vamos a presentar una exposición de fotografía de diferentes partes del mundo, también tendremos conversatorios y charlas con expertos en el área. Es muy importante para nosotros, como club Rotario, porque es una de las áreas de servicio que nosotros tenemos fundamentales para desarrollar este tipo de actividades como es la protección del medio ambiente y el saneamiento del agua potable”.

La iniciativa busca sensibilizar a la población frente al cuidado de la naturaleza y los recursos hídricos mediante la mirada de diversos artistas. Sobre el alcance internacional, la Arq. Úrsula Bustillos Daza, de la dirección de Portal Urbano, afirmó que “tenemos una amplia lista de países que se han sumado a esto que nos han enviado fotografías del tema agua y árboles alrededor del mundo”.

Las imágenes enviadas abordan tanto las problemáticas ambientales como la belleza del agua y la vegetación a nivel global. En este sentido, la Arq. Bustillos Daza resaltó la participación y los proyectos a futuro indicando que “en total son 23 países y tenemos 140 autores” y agregó que “a futuro tenemos que hacer una premiación, a través del arte es un buen medio de concientizarnos todos”.

El evento es organizado de manera conjunta por el Gobierno departamental, el Rotary Club Andrés Ibáñez, el Comité Cívico Femenino, Portal Urbano y Elementos. Con una invitación abierta, González recalcó que “este es un evento con entrada gratuita, invitamos a que puedan asistir las familias, jóvenes, estudiantes”.

Además de la muestra visual, la jornada contará con un ciclo de charlas guiadas por especialistas en la materia para fomentar una reflexión profunda en los asistentes.

González concluyó confirmando los detalles de la cita al remarcar que “está organizado por el Gobierno departamental junto al Rotary Club Andrés Ibáñez, tenemos también la colaboración del Comité Cívico Femenino, Portal Urbano y Elementos”.