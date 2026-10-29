¡El miedo todavía no termina en La Gran Batalla! Este miércoles 28 de octubre, el escenario del reality de Red Uno volverá a llenarse de misterio, talento y sorpresas con una nueva noche de presentaciones inspiradas en el terror.

La competencia promete emociones intensas y dos equipos llegan dispuestos a demostrar que tienen todo lo necesario para conquistar a los jueces y sorprender al público con sus coreografías.

Natalie Vargas y la Academia Idols Dance serán protagonistas de esta nueva jornada, en la que deberán combinar baile, interpretación y creatividad para destacar en una competencia cada vez más exigente.

El equipo buscará aprovechar cada segundo de su presentación para cautivar al jurado y demostrar su capacidad artística.

La noche también tendrá como protagonistas a Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance, quienes enfrentarán el desafío de ofrecer un espectáculo que combine talento, carisma y una puesta en escena acorde con la temática de Halloween.

Con la competencia subiendo de intensidad, cada movimiento, expresión e interpretación podría marcar la diferencia en la evaluación.

En esta etapa de La Gran Batalla, no basta con sorprender al público: los participantes también deberán demostrar precisión, coordinación y dominio escénico.

El jurado observará cuidadosamente las presentaciones y los errores podrían influir en sus valoraciones.

La emoción, el suspenso y el talento se apoderarán de la pantalla este miércoles 28 de octubre desde las 20:45, por la señal de Red Uno.