¡Saw sembró el terror en La Gran Batalla! Esteban Garnica sorprendió con su show

¡El terror se apoderó de La Gran Batalla hasta el último minuto! Para cerrar la gala de este miércoles, Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance llegaron al escenario con una presentación inspirada en la película Saw, sorprendiendo con una propuesta llena de suspenso, energía y una inquietante recreación de escenas de la famosa saga de terror.

Al ritmo de “Du Hast”, el equipo apostó por una coreografía intensa, movimientos fuertes y una puesta en escena que buscó transmitir la esencia del personaje.

Sin embargo, aunque la propuesta llamó la atención del jurado, los jueces coincidieron en que todavía existen detalles técnicos que deben corregirse para avanzar en la competencia.

El primero en evaluar la presentación fue Tito Larenti, quien reconoció la energía del equipo, pero cuestionó que los bailarines no lograran trabajar completamente sincronizados.

“Hay muchos problemas de coordinación. Los bailarines trabajan individualmente, pero todo debería ser en equipo”, señaló.

El juez consideró que Esteban tuvo una participación positiva, aunque observó desajustes en los tiempos y algunos errores en el lip sync.

También recomendó al equipo no concentrarse únicamente en ofrecer un espectáculo llamativo, sino en perfeccionar su técnica.

“Tienen que apuntar hacia una final”, aconsejó.

Por su parte, Quimey del Río valoró que el equipo consiguiera transmitir la temática de Saw mediante una puesta en escena que recreó una situación de tortura, propia del universo de la película.

“Me gustó el tipo de baile y la puesta en escena”, expresó.

Sin embargo, recomendó mejorar los desplazamientos y corregir las entradas fuera de tiempo de algunos integrantes.

En cuanto a Esteban, destacó su esfuerzo y consideró que el personaje estuvo bien trabajado, aunque sugirió perfeccionar algunos detalles de caracterización para conseguir mayor parecido con los muñecos de la saga.

Gabriela Zegarra reconoció el compromiso que Esteban demuestra en cada presentación, pero esta vez observó una diferencia entre la energía de los bailarines y la seguridad del participante.

“Siento que siempre le pones todo el empeño en la pista”, manifestó.

No obstante, la jurado aseguró que lo percibió más nervioso e inseguro de lo habitual, mientras el resto del equipo mostraba una energía intensa.

La última devolución estuvo a cargo de Elka Meyer, quien destacó que Fusion Dance acostumbra presentar propuestas creativas y utilizar técnicas interesantes.

Sin embargo, advirtió que para lograr buenos resultados no basta con incorporar movimientos complejos, sino que también es necesario dominarlos.

La jurado señaló que los errores técnicos resultan visibles cuando no existe suficiente precisión y observó que Esteban no completó correctamente algunas partes del lip sync.

Pese a ello, reconoció el esfuerzo realizado por el participante y la academia.

Después de escuchar las observaciones, Esteban explicó que uno de sus principales desafíos fue interpretar una canción en un idioma que no domina.

“Me sentí un poco incómodo por la letra de la canción porque es en alemán. Fue un poco difícil”, confesó.

La canción “Du Hast”, de la banda alemana Rammstein, exige una sincronización precisa de las palabras, un aspecto que los jueces consideraron necesario mejorar.