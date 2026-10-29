Fiscalía halla cuatro maletas vacías de Marset en una unidad policial de La Paz y ve un avance clave en el caso

En un giro determinante dentro de las investigaciones por la presunta sustracción irregular de bienes durante el operativo contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, la Fiscalía anunció el hallazgo de cuatro maletas vacías en un predio policial de la ciudad de La Paz. El descubrimiento se produjo tras la declaración informativa del capitán Guillermo Ruiz, recientemente aprehendido e imputado en la causa.

Las maletas fueron localizadas ocultas detrás de un depósito utilizado como gimnasio y almacén dentro de las instalaciones del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) de la Policía Boliviana.

La "punta del ovillo" para llegar a la verdad material

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, calificó la localización de las maletas como un indicio central para destrabar las indagaciones sobre el trasiego de bienes desde la vivienda de Marset en Santa Cruz hasta la sede de Gobierno.

"Se ha logrado capturar las mismas, se ha logrado reconocerlas. Claro, detrás de un depósito, según lo que me han informado, pero ya por lo menos está empezando a tener la punta del ovillo para empezar a continuar con las investigaciones", aseveró Quiroga.

El representante del Ministerio Público remarcó la gravedad del traslado de la evidencia a través del país y sin los protocolos de cadena de custodia requeridos por ley.

"Resulta raro que el operativo se haya realizado en la ciudad de Santa Cruz y las maletas hayan sido transportadas, según la investigación preliminar, en movilidades y han llegado incluso hasta la ciudad de La Paz. (...) Si algo no estaba en las actas y desapareció, definitivamente debe tener algunos fines que seguramente deben ser ilícitos", cuestionó la autoridad.

Confidencialidad y búsqueda de más implicados

A pesar de confirmar el hallazgo, Quiroga mantuvo la reserva sobre los detalles del contenido original de las maletas y la identidad de otros involucrados, argumentando que la Policía ejecuta varios allanamientos y pesquisas para dar con el paradero de más sospechosos.

"El capitán Ruiz indicó y dijo cómo han sido transportadas, a dónde las han transportado y tanto es así que la información ha sido precisa que ha llegado a esta unidad policial para poderlas encontrar. (...) Estamos buscando no solamente a una persona, sino son varias personas y por motivos obviamente de que son personas que tenemos que encontrarlas (...) vamos a guardar todas las reservas", puntualizó.

El fiscal evitó estigmatizar a toda la institución policial, aclarando que los ilícitos responden a "responsabilidades individuales" de efectivos que vulneraron los procedimientos de recolección de pruebas de la escena del crimen.

Cero corrupción y reestructuración en el Ministerio Público

Finalmente, el fiscal departamental sostuvo que el avance de esta causa refleja una nueva directriz de celeridad, transparencia y lucha frontal contra la corrupción dentro de la Fiscalía.

"Las investigaciones en un momento dado estaban absolutamente paradas (...) consideramos que de manera anómala o extraña. Actualmente, el Ministerio Público tiene un lineamiento de cero corrupción y además de ser absolutamente eficientes en todo lo que hacemos. Queremos que la población tenga la seguridad que todos los casos vayan a avanzar", concluyó Quiroga.