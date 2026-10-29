Caso malversación: Fiscalía afirma que hubo daño económico en 18 proyectos

El fiscal Gary Flores informó que el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue enviado con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola, en el marco de la investigación por la presunta malversación de recursos destinados a 18 proyectos de inversión pública.

Tras concluir la audiencia de medidas cautelares, Flores explicó que el Ministerio Público fundamentó la imputación formal y presentó los elementos que, a criterio de la Fiscalía, acreditan la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales.

“Luego de una larga audiencia cautelar, el Ministerio Público, en uso de sus específicas atribuciones, ha fundamentado en hecho y derecho la resolución de imputación formal que ha sido puesta a conocimiento de la autoridad judicial”, señaló el fiscal.

Flores indicó que la autoridad judicial aceptó la solicitud de la Fiscalía y dispuso la detención preventiva por 180 días, que deberá cumplirse en el penal de Palmasola.

Respecto a los argumentos de la defensa, que sostuvo que no existiría daño económico al Estado, el fiscal afirmó que los elementos presentados durante la audiencia permitieron establecer, de manera indiciaria, un posible perjuicio económico relacionado con el manejo de los recursos públicos.

“Por las pruebas que han sido aportadas y analizadas íntegramente por la autoridad judicial, se ha logrado demostrar que indiciariamente existiría un daño económico al Estado que se trasunta en la malversación de los fondos”, manifestó Flores.

Según explicó, los recursos investigados estaban destinados exclusivamente a 18 proyectos de inversión pública para beneficio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.