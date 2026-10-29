España: Identifican a 25 de los 68 fallecidos en accidente de tren

Este miércoles se registró la trágica colisión de dos trenes a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, en España, hecho sobre el cual la periodista y presentadora Pepa Romero de Antena 3, reportó que las banderas del ayuntamiento tienen los crespones negros.

La comunicadora contextualizó la gravedad del suceso al señalar que es el segundo accidente ferroviario en menos de 1 año, recordando que han pasado apenas 10 meses desde el último siniestro en Andalucía.

En el punto del choque a 150 kilómetros de la capital, donde impactaron convoyes de Renfe e Iryo, Pepa Romero confirmó que hay 68 fallecidos, 25 han sido identificados y advirtió que hay muchos familiares que han no han podido identificar a sus familiares.

Asimismo, la periodista explicó desde el lugar que "a estas horas se están haciendo las tareas de levantar los vagones con grúas" para continuar con los rescates.

Heridos y respuesta institucional

Ante la magnitud del impacto al sur de Madrid, la comunicadora informó que hay 108 personas heridas, 50 graves y han sido llevados a diferentes hospitales de la zona y destacó que se ha producido un minuto de silencio en muchos municipios españoles.

Finalmente, añadió que las "autoridades piden cautela respecto a lo que ha sucedido" al desconocerse si fue un fallo técnico o humano, concluyendo que "estamos consternados por esta información".