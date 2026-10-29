Caso UIF: Citarán a declarar a la exministra Teresa Morales por presunto incumplimiento de deberes

El Ministerio Público admitió una denuncia penal presentada por el Viceministerio de Transparencia contra la exministra Ana María Teresa Morales Olivera, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y otras exautoridades por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones en esa institución.

La investigación buscará establecer las circunstancias en las que se produjeron los presuntos ilícitos durante su gestión, determinar por qué no se atendieron requerimientos institucionales y definir si existen responsabilidades penales.

Tipificación de delitos e inicio de las pesquisas

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, informó que la causa fue aceptada de manera inmediata para ser derivada a fiscales especializados. Los delitos bajo los cuales se abrió el caso corresponden a hechos que habrían acontecido durante la gestión de Morales al mando de la UIF en 2019: revelación de secretos profesionales (Art. 302 del Código Penal), uso indebido de información privilegiada (Art. 228 del Código Penal), e incumplimiento de deberes.

"El Viceministerio ha debido ir colectando una serie de cuestiones que le llamaron la atención y motivo por el cual se aperturó una causa ante el Ministerio Público. (...) Se hacen los requerimientos fiscales para que se establezca un investigador asignado al caso, se revisen los movimientos bancarios, los testigos y absolutamente todos los aspectos para llegar a la verdad histórica de los hechos", detalló Quiroga.

Citación y garantías constitucionales

El titular de la Fiscalía paceña explicó que el trámite interno de asignación de investigador se encuentra en curso y estimó que la exautoridad será convocada a declarar entre esta y la próxima semana.

Asimismo, Quiroga hizo hincapié en que la investigación se conducirá bajo los principios de imparcialidad, presunción de inocencia y respeto a las garantías constitucionales de los investigados, buscando dejar atrás el "temor fundado" de la ciudadanía hacia las actuaciones de la Fiscalía.

"Tienen que saber las personas, no solamente los que denuncian, sino también quienes son denunciados, que gozan del principio de inocencia y que nosotros vamos a llevar a cabo una investigación completamente nítida, objetiva y sobre todo transparente. (...) Si las personas presentan los descargos que puedan desvirtuar cualquier hecho, también van a ser valorados. No va a ser que por presentar una denuncia ya hay una sentencia", enfatizó.

Posible ampliación a más involucrados

De inicio, la denuncia está dirigida de manera directa contra Teresa Morales; sin embargo, el Ministerio Público no descarta que las investigaciones se amplíen hacia otros exfuncionarios a medida que se colecten nuevos elementos probatorios.

El fiscal departamental exhortó a la exdirectora de la UIF a colaborar con el proceso y acudir al llamado de la justicia para presentar sus descargos, asegurando que la institución brindará todas las garantías para el ejercicio de su defensa legal.