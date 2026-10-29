Bolivia activa sus consulados en España tras trágico accidente de tren en Toledo

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su profundo pesar por el trágico accidente ferroviario registrado este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo, Reino de España, un siniestro que ha dejado numerosas víctimas fatales y personas heridas.

La institución contextualizó la situación de emergencia para informar de inmediato a la comunidad internacional y a los ciudadanos sobre este hecho.

El Gobierno boliviano manifestó que "hacen llegar sus más sentidas condolencias a las autoridades y al pueblo español, así como a las familias de los fallecidos, al tiempo que desean una pronta recuperación a los heridos".

Ante esta lamentable eventualidad, la Cancillería boliviana señaló que a través de sus representaciones diplomáticas y consulares en territorio español, realiza un riguroso seguimiento para verificar la posible presencia de connacionales entre los afectados, a fin de brindarles la asistencia y protección oportuna.

Canales oficiales de atención consular

Para atender a la comunidad boliviana y a los familiares que requieran información, la entidad estatal confirmó que el Consulado General de Bolivia en Madrid ha dispuesto los siguientes canales oficiales de comunicación:

Teléfono de emergencia consular: +34 694 466 961

+34 694 466 961 Teléfono institucional: +34 913 265 028

+34 913 265 028 Correo electrónico: colivianmadrid@rree.gob.bo

En paralelo, el comunicado diplomático detalló que las autoridades locales han habilitado la línea telefónica 900 122 112 destinada exclusivamente a las consultas de allegados y familiares vinculados al suceso. Este número permitirá agilizar la búsqueda de datos precisos en colaboración con los organismos españoles.

Finalmente, la representación diplomática aseguró que el Estado boliviano continuará monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos. Asimismo, la institución remarcó que reitera su solidaridad con el pueblo español en este momento de profundo dolor.