Presentan proyecto de ley de extinción de dominio para quitar vehículos e inmuebles utilizados en delitos de alto impacto

La diputada Catherine Pinto informó que impulsa el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que plantea la pérdida del derecho de propiedad sobre inmuebles, vehículos, motocicletas y otros bienes utilizados en delitos de alto impacto, como secuestros, sicariato, violaciones y atracos.

La iniciativa fue presentada por el teniente coronel de la Policía Elio Pacheco, quien ejerce funciones como secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de El Alto. La norma tiene como objetivo evitar que los bienes incautados sean devueltos a sus propietarios y vuelvan a utilizarse para cometer delitos.

“Hay jueces y fiscales que están liberando delincuentes y, de forma posterior, se les está devolviendo el instrumento con el que cometen delitos consecutivos; violaciones, atracos, jaladores de carteras; entonces, con el mismo instrumento están cometiendo delitos y esto no puede seguir así”, indicó la legisladora.

El proyecto establece que los bienes utilizados para cometer estos delitos pasen a dominio del Estado y sean puestos en remate en un plazo de 60 días, conforme al procedimiento judicial correspondiente.

Los recursos recaudados se destinarían al fortalecimiento de los planes de seguridad ciudadana en cada departamento del país.

Fuente: ABI.