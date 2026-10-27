Caso Hotel Las Américas: TSJ pide domicilios de Evo Morales y García Linera para notificarlos

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó al Ministerio Público que informara los domicilios de los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera para notificarlos sobre la proposición acusatoria presentada en su contra por el caso Hotel Las Américas. Con este trámite, se busca dar inicio a la fase preliminar de un juicio de responsabilidades.

El presidente de la Sala Penal, Carlos Ortega, aclaró que la proposición acusatoria presentada por la agrupación política Libre no fue rechazada ni devuelta a la Fiscalía General, sino que está pendiente de la información requerida para realizar las notificaciones personales.

“La Sala Penal pide simplemente que se informe cuáles son los domicilios para dar inicio a la fase preliminar, porque la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal obligan a notificar personalmente a las personas denunciadas”, explicó.

El magistrado precisó que no se estableció un plazo perentorio para que el Ministerio Público proporcione los datos. Indicó que, una vez recibida la información, se notificará a ambos exmandatarios y comenzará la fase preliminar de investigación.

TSJ aclara el alcance de su intervención

Ortega señaló que la Sala Penal no tiene competencia para observar los hechos descritos en la proposición acusatoria ni la calificación provisional de los tipos penales atribuidos a los denunciados en esta etapa del procedimiento.

Asimismo, explicó que, después de las notificaciones, la Sala Penal ejercerá el control jurisdiccional para garantizar el respeto de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas convencionales.

La notificación personal busca que los denunciados conozcan el proceso y puedan ejercer su derecho a la defensa.

El caso incluye denuncias por presuntas torturas

En paralelo, avanza otra investigación por presuntas vejaciones y torturas relacionadas con el caso Hotel Las Américas, ocurrido en 2009. En este proceso, se convocó a declarar a 30 personas, entre ellas exautoridades que podrían aportar información sobre los hechos.

Juan Carlos Guedes, uno de los denunciantes, informó que esperan que los citados comparezcan ante la Fiscalía y brinden su versión. Entre los convocados como testigos figuran Jhonny Máximo Aguilera Montesinos, exviceministro de Régimen Interior y Policía, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.

Las citaciones forman parte de una investigación impulsada a denuncia de Guedes, Alfredo Saucedo Ayala y David Sejas Lopes.

Por ahora, el avance del trámite ante el TSJ depende de que el Ministerio Público informe los domicilios requeridos para notificar a Morales y García Linera e iniciar formalmente la fase preliminar.