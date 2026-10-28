“Nos hemos golpeado por todos lados”: así vivió un pasajero el accidente de trenes en España

Un viajero relató cómo un fuerte impacto sacudió el vagón en el que viajaba y describió escenas de personas heridas y ensangrentadas. “No te da tiempo a ver nada, simplemente tratar de agarrarte a lo que podías”, contó.

“Llevábamos como 10 minutos parados y, de repente, hemos sentido un impacto en la parte de atrás que nos ha removido enteros”. Así comenzó el relato de un pasajero que viajaba en el tren Iryo accidentado en Toledo, España, y que describió los momentos de desconcierto y violencia que vivió durante el siniestro.

El testigo explicó que se encontraba en el vagón 2, uno de los que cayeron por el terraplén. Según su testimonio, tras el impacto los pasajeros comenzaron a golpearse contra distintas partes del interior del tren, sin comprender qué estaba ocurriendo.

“Entonces nos hemos ido. No sabes por qué ni qué ha pasado, pero te mueves entero, vas dando golpes por todos lados, te golpeas con todo. Hemos podido salir, más o menos”, recordó.

“Mucha gente sangrando y mucha gente golpeada”

Al mirar a su alrededor, el pasajero encontró a varias personas heridas. Según contó, los viajeros se preguntaban unos a otros si estaban bien y se ayudaban para salir del vagón.

“Mucha gente sangrando, mucha gente golpeada, todo el mundo preguntándonos si estábamos bien”, relató.

Aunque consideró que en su vagón no habría muchos heridos graves, explicó que él mismo sufrió dolores desde el cuello hasta la pierna debido a los golpes recibidos durante el accidente.

El pasajero también describió la sensación de perder el control durante el impacto y los momentos posteriores.

“Es un impacto y, de repente, empiezas a rodar por todos los lados. O sea, no sabes lo que ha pasado: un impacto y te empiezas a dar vueltas”, explicó.

En medio de la confusión, aseguró que no tuvo tiempo de comprender lo que sucedía y que solo intentó sujetarse a lo que tenía cerca. “No te da tiempo a ver nada. Simplemente tratar de agarrarte a lo que podías, pero ya está”, concluyó.

El testimonio se conoce en medio de las labores de atención a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo. Según el balance citado en la información proporcionada, al menos 68 personas murieron y otras 77 permanecían hospitalizadas, 15 de ellas en estado muy grave. Las autoridades anunciaron una investigación para esclarecer las causas del siniestro.