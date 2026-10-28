¿Revisa el celular de sus hijos? Maestro revela tres razones

Revisar el celular de los hijos es un tema que genera debate entre los padres: mientras algunos priorizan la privacidad y la confianza, otros consideran que supervisar el uso de los dispositivos es clave para protegerlos de los peligros de internet.

Un maestro advierte que los padres podrían desconocer situaciones que sus hijos enfrentan a través del teléfono. Por ello, plantea tres razones para prestar atención a sus contactos, sus hábitos digitales y los problemas que podrían estar ocultando, de acuerdo a un consejo difundido por el portal Badabun.

1. No sabes quién le escribe

Detrás de una pantalla puede haber personas que se hacen pasar por menores para ganarse la confianza de los niños y después pedirles fotografías o que mantengan conversaciones en secreto.

Por eso, se recomienda prestar atención a los contactos desconocidos, las aplicaciones que utilizan y mensajes sospechosos, especialmente cuando alguien les pide que no cuenten nada a sus padres.

2. El uso del celular puede afectar el descanso

El maestro señala que algunos estudiantes llegan a clases con sueño, de mal humor o con dificultades para concentrarse después de pasar gran parte de la noche usando el teléfono.

Una de las medidas que propone es establecer horarios de uso y dejar el celular fuera del dormitorio durante la noche para favorecer el descanso.

3. Puede estar sufriendo algo y no contarlo

Las burlas en grupos de chat, los videos humillantes y las amenazas son situaciones que los niños podrían enfrentar sin contarlas en casa, por temor a que sus padres les quiten el teléfono.

Ante estos casos, el consejo es escuchar y apoyar primero al menor, en lugar de castigarlo por revelar lo que le ocurrió. La confianza puede ayudar a que busque ayuda cuando se sienta amenazado o tenga miedo.

¿Cómo supervisar sin romper la confianza?

La recomendación de Badabun es establecer acuerdos claros desde el momento en que se entrega el celular, explicando qué se revisará y cuáles serán las reglas de uso.

La supervisión también debe acompañarse de conversaciones sobre seguridad digital, privacidad y los riesgos de compartir información o fotografías en internet. A medida que los hijos demuestren que pueden utilizar el dispositivo responsablemente, los controles pueden ajustarse.