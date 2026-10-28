Viceministro García: "Investigamos si existe un movimiento económico detrás de votos por Mariaca"

La investigación sobre la elección de Roger Mariaca como fiscal general del Estado busca establecer si existieron movimientos económicos detrás de los votos emitidos por exparlamentarios, informó el viceministro de Transparencia, Yamil García.

La autoridad aclaró que las indagaciones no están dirigidas a cuestionar la decisión de voto de los legisladores, sino a determinar si hubo pagos u otras operaciones económicas vinculadas con la elección.

“No se está generando una investigación en relación al voto o la decisión del voto como tal, sino que la orientación de esta investigación está referida a si existe un movimiento económico detrás de cada uno de estos votos”, precisó.

Exparlamentarios denunciaron presuntas irregularidades

García confirmó que exparlamentarios se comunicaron tanto con el Viceministerio de Transparencia como con el Ministerio Público para informar sobre posibles irregularidades en el proceso de elección.

“Evidentemente existen denuncias, existen exparlamentarios que se han comunicado con nosotros y también con el Ministerio Público haciendo conocer que habrían ocurrido situaciones referidas como las que incluso algunos nos han señalado de manera pública”, manifestó.

Según la autoridad, algunos denunciantes solicitaron acogerse a mecanismos de protección, incluida la reserva de identidad. García indicó que no revelará sus nombres mientras no se desarrollen las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía.

Rastreo de posibles movimientos económicos

El trabajo investigativo contempla recabar declaraciones y verificar posibles operaciones financieras relacionadas con los votos. Para ello, se prevé el análisis de información económica y la identificación de eventuales movimientos sospechosos.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) tendrá un papel en el rastreo de esas operaciones, mientras las autoridades buscan establecer si existen elementos que respalden las denuncias.

García señaló que las investigaciones deben avanzar con base en información verificable y las declaraciones de quienes aseguran tener conocimiento de los hechos.