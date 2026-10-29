Cochabamba amanece cubierta de neblina tras una noche de lluvia

Cochabamba amaneció este jueves con una densa neblina que cubrió gran parte de la ciudad y redujo la visibilidad, especialmente en la zona sur, luego de las precipitaciones registradas durante toda la noche.

Desde el sur de la ciudad se observó que la neblina se extendía prácticamente por toda Cochabamba, mientras las condiciones climáticas acentuaban la sensación de frío durante las primeras horas de la mañana.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las lluvias continuarán en distintas regiones del departamento hasta el domingo 1 de noviembre.

El director departamental del Senamhi, Erick Sosa, informó que se esperan precipitaciones en la zona andina, los valles y principalmente en el trópico de Cochabamba.

En los valles se prevén temperaturas mínimas de alrededor de 14 grados Celsius y máximas de entre 28 y 30 grados. Para este jueves se pronosticaron lluvias de entre cinco y seis milímetros, mientras que para el viernes se esperan precipitaciones dispersas.

Sosa también advirtió que los suelos están saturados por las lluvias registradas desde la semana pasada, situación que favorece la escorrentía y el incremento del caudal de los ríos.

Alerta naranja en el trópico

El Senamhi mantiene vigente una alerta hidrológica naranja para ríos de la cuenca del río Grande, incluido el río Ichilo y sus afluentes, ante el riesgo de incrementos repentinos en sus niveles.

La alerta se mantendrá al menos hasta este viernes en el trópico, donde se pronostican precipitaciones intensas.