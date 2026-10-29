Derrumbes en Yerbani y Tres Marías restringen los viajes a Sud Yungas por las lluvias

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron derrumbes en los sectores de Yerbani y Tres Marías, en la ruta Unduavi–Chulumani, lo que ocasionó restricciones en las salidas de vehículos desde la terminal Minasa hacia Sud Yungas.

De acuerdo con el reporte desde la terminal, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realiza trabajos de limpieza de la vía entre las 07:00 y las 12:00. Debido a esta situación, los viajes hacia Chulumani y otros municipios de Sud Yungas no se desarrollan con normalidad.

Como alternativa, algunos vehículos pueden tomar la ruta por Coroico, en Nor Yungas; sin embargo, la afluencia de motorizados hacia esa región también se encuentra reducida debido a los derrumbes reportados.

Policía pide precaución en el sector de La Cumbre

En la tranca de Urujara, la Policía recomendó a los conductores que viajan hacia los Yungas extremar las medidas de seguridad por las condiciones climáticas adversas, que incluyen neblina, lluvia, bajas temperaturas y nevadas en algunos sectores.

Entre las recomendaciones están mantener una distancia aproximada de 50 metros entre vehículos, utilizar el cinturón de seguridad y evitar el uso del celular durante la conducción.

La Policía también informó que mantiene una patrulla en el sector de La Cumbre para reportar las condiciones de la carretera y prevenir accidentes. Asimismo, pidió a los conductores no exceder los límites de velocidad.

Tránsito habilitado, pero con restricciones

Mientras se realizan los trabajos de limpieza en los sectores afectados por los derrumbes, la circulación vehicular en el tramo de La Cumbre se mantiene expedita, según el reporte policial.