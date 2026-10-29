El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) anunció que el nuevo paquete nutricional comenzará a distribuirse el próximo 16 de noviembre, con cambios en los alimentos y en la cantidad de leche que recibirán las madres gestantes y lactantes.

El anuncio fue realizado por Edgar Medina, gerente de Subsidios y Articulación Productiva del SEDEM, quien explicó que la nueva composición busca priorizar alimentos con mayor aporte nutricional.

Entre las principales novedades del paquete 2026-2027 se encuentra la incorporación de harina de plátano, chía en grano y trigo en grano.

Según Medina, estos cambios responden a una instrucción del Ministerio de Salud orientada a mejorar la composición nutricional de los productos destinados a las beneficiarias.

La autoridad también anunció la eliminación de productos ultraprocesados y harinas refinadas, como parte de la modificación de los alimentos que integran el subsidio.

Otro de los cambios anunciados está relacionado con la cantidad y presentación de la leche líquida.

De acuerdo con el SEDEM, el paquete dejará de incluir tres latas, equivalentes a 5,4 kilogramos, para incorporar seis bolsas de un kilogramo cada una.

De esta manera, la cantidad total pasará a seis kilogramos por paquete, lo que representa un incremento de 600 gramos respecto a la presentación anterior.

¿DESDE CUÁNDO SE ENTREGARÁ EL NUEVO PAQUETE?

El SEDEM anunció que la distribución del nuevo paquete nutricional comenzará el 16 de noviembre de 2026.

La institución también aseguró que sus agencias y distribuidoras cuentan con abastecimiento, luego de superar inconvenientes logísticos temporales con algunos proveedores, e invitó a las beneficiarias a acudir con normalidad a sus puntos de atención.

Asimismo, señaló que se mantendrán los precios y la composición esencial de los productos fortificados establecidos por la normativa sanitaria.