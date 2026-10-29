Tres semanas desaparecido: Policía intensifica búsqueda de hombre secuestrado en Sacaba

La Policía intensificó la búsqueda de Milton G. M., un comerciante de 35 años que fue secuestrado el pasado 6 de octubre en el municipio de Sacaba, Cochabamba. Varios efectivos realizaron un rastrillaje en la zona de Korihuma II para encontrar indicios que permitan establecer su paradero.

Según los antecedentes del caso, la familia de la víctima entregó Bs 70.000, como parte del dinero exigido por los presuntos secuestradores, pero el hombre no fue liberado.

Los captores exigieron Bs 150.000 para liberar al comerciante y, pese al pago realizado por sus familiares, hasta el momento no se concretó su entrega, de acuerdo al informe de las autoridades y familiares de la víctima.

De acuerdo con la denuncia, el comerciante, dedicado a la venta de carteras, fue contactado por un supuesto comprador y citado en inmediaciones de la avenida Villazón, por el sector de la rotonda de El Castillo, en Sacaba. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Posteriormente, sus familiares comenzaron a recibir llamadas de los presuntos captores, quienes exigían dinero a cambio de su liberación. La familia entregó los Bs 70.000 en el municipio de Arbieto, pero el comerciante no fue devuelto.

La denuncia formal ante la Policía se presentó el 15 de octubre, nueve días después de la desaparición.

Fiscalía y Policía continúan la búsqueda

La Fiscalía Departamental de Cochabamba conformó un equipo de apoyo para investigar el caso, en coordinación con efectivos policiales. El trabajo incluye diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer dónde se encuentra la víctima.

Los rastrillajes continúan en la zona de Korihuma II, mientras las autoridades buscan nuevos indicios que permitan dar con el paradero del comerciante.