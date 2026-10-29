Valeria Mena alista su viaje a Puerto Rico para representar a Bolivia en Miss Universo 2026

Valeria Mena, Miss Bolivia Universo 2026, se prepara para viajar a Puerto Rico, donde participará en el certamen internacional cuya gala final está prevista para el 24 de noviembre.

La representante boliviana expresó su emoción por esta experiencia y pidió el apoyo de la población a través de las votaciones oficiales.

“Estoy muy emocionada, cada día falta menos para partir hacia Puerto Rico, tengo el corazón lleno de emociones a mil, para poder darlo todo por Bolivia”, manifestó Mena durante una entrevista en el programa El Mañanero.

La candidata destacó el respaldo recibido durante los últimos meses por parte de Promociones Gloria, sus amigos y su familia. También agradeció las muestras de cariño de la población, que se han convertido en una motivación para continuar con su preparación.

La representante boliviana aseguró que su participación busca reflejar el esfuerzo y la determinación de las mujeres del país.

“Siempre he dicho que no hay golpes de suerte en la vida, creo que es una recompensa al trabajo duro que las personas venimos realizando día a día. Y eso es lo que quiero representar como mujer y como boliviana”, afirmó.

Respecto a las actividades del concurso, explicó que las candidatas llegarán a Puerto Rico entre el 8 y el 10 de noviembre, hasta completar la participación de más de 100 representantes. Posteriormente, cumplirán una agenda que contempla distintas actividades, entre ellas la competencia de traje típico, la ronda preliminar y la noche final.