Billetera móvil del subsidio: cómo funcionará y desde cuándo estará disponible

A partir de enero de 2027, las madres gestantes y lactantes de Bolivia tendrán una nueva modalidad para acceder a los productos del subsidio prenatal y de lactancia: la billetera móvil, una herramienta que permitirá realizar retiros fraccionados a través de la aplicación Mi Subsidio.

El anuncio fue realizado por Edgar Medina, gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), quien explicó que las beneficiarias podrán acudir a las distribuidoras habilitadas y recoger sus productos en diferentes momentos, sin necesidad de retirar todo el paquete de una sola vez.

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA BILLETERA MÓVIL DEL SUBSIDIO?

De acuerdo con Medina, el nuevo sistema permitirá que las beneficiarias administren el retiro de sus productos según sus necesidades, utilizando la aplicación Mi Subsidio, que ya emplean para el registro y control de sus entregas.

"Las mamás podrán pasar por cualquiera de nuestras distribuidoras y retirar sus productos de manera fraccionada de acuerdo con sus necesidades", explicó el gerente durante una conferencia de prensa.

La nueva modalidad busca ofrecer mayor flexibilidad a las usuarias, que ya no tendrían que recoger todos los productos en una sola visita, de acuerdo con lo anunciado por la institución.

Para acompañar la implementación de la billetera móvil, el SEDEM informó que trabaja en el fortalecimiento de su infraestructura logística y en la habilitación de nuevos puntos de atención y agencias distribuidoras en diferentes regiones del país.

La finalidad es facilitar el acceso al beneficio y ofrecer mayores opciones para recoger los productos.

El alcance de esta medida dependerá de la disponibilidad de los puntos habilitados y de las condiciones que establezca la institución para el funcionamiento del sistema digital.

El SEDEM anunció que la billetera móvil entrará en funcionamiento en enero de 2027.

Hasta entonces, las beneficiarias deberán mantenerse atentas a los comunicados oficiales para conocer cómo se activará la modalidad, qué pasos deberán seguir en la aplicación y qué requisitos serán necesarios para retirar sus productos de manera fraccionada.

La institución también aseguró que sus agencias y distribuidoras cuentan con abastecimiento, después de superar inconvenientes logísticos temporales con algunos proveedores.

Mientras avanza la preparación del sistema digital, el SEDEM anunció que el nuevo paquete nutricional correspondiente al ciclo 2026-2027 comenzará a entregarse el 16 de noviembre de 2026.

Entre los cambios previstos se encuentran la incorporación de harina de plátano, chía en grano y trigo en grano, además de la eliminación de productos ultraprocesados y harinas refinadas, según informó Medina.

También se anunció un incremento en la cantidad de leche por paquete, de 5,4 a 6 kilogramos.