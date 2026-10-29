Ante la llegada de Todos Santos, despliegan patrullajes en la Feria 16 de Julio de El Alto

La Policía desplegó efectivos de distintas unidades del Comando Policial de El Alto en la Feria 16 de Julio para reforzar la seguridad ciudadana ante la gran afluencia de personas y la proximidad de la festividad de Todos Santos.

El operativo contempla patrullajes a pie y en motocicletas por el interior de la feria, sus calles y zonas aledañas. El comandante de la EPI Alto Lima, teniente coronel José Baldivieso, explicó que los controles se realizan cada jueves y domingo, durante toda la jornada.

“Es bien importante la prevención. Es bien importante que los policías estén por los diferentes lugares”, señaló el jefe policial.

Reportan faltas y contravenciones

Valdivieso indicó que entre los casos frecuentes se encuentran faltas y contravenciones, además de denuncias relacionadas con la venta de productos en mal estado. También advirtió sobre la presencia de delincuentes que se retiran al notar la presencia policial.

El comandante informó que se está implementando un servicio de transmisión en vivo por internet para que la población pueda observar los patrullajes policiales en distintos sectores.

Patrullajes durante la jornada

Los efectivos comenzaron sus recorridos desde la madrugada y continuarán con los controles durante el día. La Policía pidió a la población denunciar cualquier hecho irregular para facilitar la intervención de los uniformados.

El despliegue busca reforzar la prevención en uno de los principales centros comerciales de El Alto, donde el movimiento de compradores y vendedores aumenta en vísperas de Todos Santos.