Aprehenden al fiscal Julio César Canaza por presunto cohecho activo

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz confirmó la aprehensión del fiscal Julio César Canaza Sóliz, investigado por el presunto delito de cohecho activo. El funcionario fue trasladado a dependencias de la unidad anticorrupción de la Policía, en la zona del Plan Tres Mil, donde presta su declaración.

La aprehensión se conoció en las últimas horas, en medio de una investigación por presuntos hechos de corrupción. Hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los detalles de la denuncia ni los elementos que motivaron la medida contra el fiscal.

De acuerdo con la información preliminar, Canaza permanece en dependencias policiales mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes. Se espera que la Fiscalía brinde más información sobre el caso y precise las circunstancias en las que se produjo su aprehensión.

El funcionario ejerció anteriormente funciones en la provincia de Guarayos, donde también habría sido objeto de una denuncia. Posteriormente fue destinado a Santa Cruz. Sin embargo, no se conocen detalles oficiales que permitan establecer si esos antecedentes tienen relación con la investigación actual.

Ante la repercusión del caso, el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López Rojas, anunció una conferencia de prensa para informar sobre la situación de Canaza y ofrecer mayores detalles de las actuaciones fiscales.