¿Pensabas estudiar esto? Estas son las 3 carreras con menos futuro según la IA

El avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización de procesos operativos está redefiniendo el futuro del trabajo a escala global, impactando directamente en la proyección de las profesiones tradicionales, de acuerdo al portal TN.

En este contexto de transformación digital, diversas herramientas tecnológicas identifican tres carreras universitarias que enfrentarán una reducción significativa en su demanda laboral debido a la digitalización de sus funciones principales.

La carrera de contabilidad figura entre las más vulnerables ante el desarrollo de programas avanzados capaces de calcular impuestos, gestionar presupuestos y elaborar balances financieros sin intervención humana.

Aunque la profesión mantendrá su relevancia en aspectos analíticos complejos, la automatización masiva de tareas rutinarias provocará una disminución ostensible en la contratación de personal contable externo.

En el campo del derecho, los sistemas de gestión legal automatizados asumen con mayor precisión el análisis de antecedentes, la revisión de contratos y la elaboración de documentos jurídicos estandarizados.

Si bien los casos penales o de alta complejidad requerirán siempre del criterio humano especializado, las consultas básicas y gestiones sencillas serán resueltas directamente por plataformas inteligentes.

La administración de empresas experimenta un giro drástico debido a herramientas de análisis masivo de datos que optimizan procesos, gestionan inventarios y proyectan tendencias estratégicas con superior rapidez.

La dirección ejecutiva conservará el liderazgo en la toma de decisiones, pero las funciones operativas que solían desempeñar los profesionales júnior quedan progresivamente a cargo de algoritmos.