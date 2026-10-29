Los cuatro requisitos que deben cumplir los panificadores para comprar harina mediante GEOPAN

La compra de harina de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) tendrá nuevos requisitos. A través de la plataforma digital GEOPAN, la empresa busca transparentar la distribución de este insumo, mejorar el control de su comercialización y garantizar que llegue a quienes realmente elaboran pan para las familias bolivianas.

El gerente general de EMAPA, Sergio Siles Sánchez, informó que el registro estará habilitado durante todo noviembre de 2026. Para acceder a la compra directa de harina, los panificadores deberán cumplir cuatro requisitos fundamentales.

1. Tener Ciudadanía Digital

Los solicitantes deberán contar con un registro en Ciudadanía Digital, plataforma que permite acreditar su identidad y acceder a servicios digitales.

2. Contar con licencia de funcionamiento

Será necesario presentar la licencia de funcionamiento de la panadería, emitida por el gobierno autónomo municipal correspondiente.

3. Tener registro sanitario

Los panificadores deberán contar con el registro sanitario exigido para el desarrollo de su actividad, de acuerdo con los requisitos establecidos para la inscripción.

4. Registrar la ubicación de la panadería

Mediante la geolocalización, los solicitantes deberán registrar en GEOPAN la ubicación exacta del establecimiento donde producen el pan. Este dato permitirá identificar las panaderías y mejorar el seguimiento de la distribución de harina.

El periodo de inscripción se desarrollará durante todo noviembre de 2026. Una vez cumplidos los requisitos y completado el registro en GEOPAN, los panificadores podrán acceder a la compra directa de harina de EMAPA, conforme a las condiciones que establezca la empresa.

La plataforma estará dirigida tanto a panificadores federados como independientes. Según Siles Sánchez, la iniciativa busca que ambos sectores tengan las mismas oportunidades de acceder al producto sin intermediarios ni privilegios.

"Con GEOPAN estamos democratizando el acceso a la harina de EMAPA. Queremos que todos los panificadores, federados o independientes, tengan las mismas oportunidades de adquirir este producto a un precio justo", afirmó el gerente general.

EMAPA anunció que el precio de referencia será de Bs 310 por quintal, puesto en La Paz.

En los demás departamentos, el costo dependerá de los gastos logísticos de transporte, aunque, según la empresa, no superará el precio establecido para La Paz.

El monto final aplicable en cada región dependerá, por tanto, de las condiciones logísticas correspondientes.

La plataforma no solo permitirá registrar a los panificadores que compran harina de EMAPA. También busca mejorar el control sobre el destino del producto y la producción de pan.