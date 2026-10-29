¡Atención! ¿Viajará por Bermejo–La Angostura? ABC establece nuevos horarios de corte en el sector Petacas

Los conductores que circulen por la carretera Bermejo–La Angostura deberán tomar previsiones debido a la reanudación de los cortes temporales de tránsito en el sector Petacas, donde se ejecutan trabajos de mejoramiento de la plataforma vial.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que las interrupciones se realizarán durante dos jornadas, con horarios establecidos para la mañana y la tarde.

Para este jueves 29 de octubre, el tránsito será interrumpido de 10:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30.

En tanto, el viernes 30 de octubre, los cortes se aplicarán de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los usuarios de la vía planificar sus desplazamientos con anticipación y respetar los horarios fijados, a fin de evitar contratiempos durante sus viajes.

La ABC también informó que coordina con la Policía Caminera las labores de control del tránsito en el sector, mientras continúan los trabajos destinados a mejorar las condiciones de la plataforma vial.

Asimismo, la institución señaló que mantiene personal y maquinaria en actividad las 24 horas del día, los siete días de la semana, además de realizar un monitoreo permanente de las carreteras para atender cualquier eventualidad.