Un ciudadano boliviano fue detenido en Chile luego de ser sorprendido transportando 895 gramos de ketamina ocultos en las plantillas de sus zapatillas, durante un control vehicular realizado en la Región de Tarapacá, una zona próxima a la frontera con Bolivia.

El procedimiento estuvo a cargo de personal especializado del OS7 de Carabineros de Iquique, que fiscalizó un vehículo particular en la Ruta 15-CH, vía que conecta con la zona fronteriza.

Durante la revisión, los efectivos detectaron una sustancia sospechosa en el calzado del pasajero. Al retirar las plantillas, encontraron un polvo blanco que, tras las pruebas de campo correspondientes, dio positivo a ketamina.

Por instrucción del Ministerio Público, el ciudadano fue trasladado al Juzgado de Garantía de Pozo Almonte para el respectivo control de detención, en el marco de una investigación por el presunto delito de tráfico de drogas.

En tanto, la sustancia incautada fue remitida al Servicio de Salud de Iquique para los análisis técnicos correspondientes y su posterior destrucción.