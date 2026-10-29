¡Atención, transportistas! Un choque complica la circulación en vía Oruro-Challapata

Un accidente de tránsito entre camiones se registró la mañana de este jueves en la carretera Oruro-Challapata, a la altura del sector Sunturuta, y obligó a restringir la circulación vehicular a una sola vía mientras se realizan los trabajos para liberar el camino.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre el hecho y recomendó a los conductores transitar con extrema precaución por este tramo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el impacto entre los camiones provocó que uno de los vehículos quedara obstruyendo una de las vías, lo que dificulta el tránsito normal en el sector.

La ABC trabaja para liberar la vía

Personal de la ABC se desplazó hasta el lugar para apoyar con la señalización y orientar a los usuarios de la carretera mientras se desarrollan las labores para despejar la vía.

Un choque complica la circulación en vía Oruro-Challapata. Foto: ABC

La entidad recomendó a los transportistas y demás conductores tomar las previsiones necesarias, reducir la velocidad y circular con precaución, debido a que el paso se mantiene habilitado por una sola vía.

Hasta el momento, la información proporcionada por la ABC no detalla si existen personas heridas ni las circunstancias exactas que provocaron el choque.