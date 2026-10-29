Censo Agropecuario 2026: ¿qué te preguntarán y qué debes saber antes de recibir al empadronador?

¿Qué cultivas, cuántas hectáreas trabajas y cuántos animales tienes? Estas son algunas de las preguntas que formarán parte del Censo Agropecuario 2026, un operativo que busca conocer las características y las condiciones en las que se desarrolla la producción agropecuaria en Bolivia.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos serán recogidos directamente de los productores mediante entrevistas presenciales realizadas por empadronadores debidamente identificados.

¿Cómo será el registro?

Cuando la brigada llegue a una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), el empadronador se identificará y solicitará unos minutos al responsable de la actividad productiva para realizar la entrevista.

El procedimiento será declarativo: el productor responderá las preguntas sobre su actividad habitual y el personal registrará la información en un cuestionario digital, sin exigir trámites previos ni documentos de propiedad.

El cuestionario abordará diferentes aspectos de la actividad agropecuaria, entre ellos:

Cultivos y cosechas: qué especies agrícolas fueron sembradas o cosechadas durante la última campaña.

Superficie cultivada: cuántas hectáreas fueron utilizadas para la producción.

Ganadería: qué animales existen en la unidad productiva y en qué cantidad.

Sistemas de riego: qué métodos se utilizan para abastecer de agua a los cultivos.

Maquinaria e implementos: qué equipos agrícolas tiene el productor para desarrollar sus labores.

Fertilización: qué métodos se emplean para mejorar las condiciones del suelo y los cultivos.

Destino de la producción: si los productos se destinan al autoconsumo, a la venta en los mercados o a otros fines.

Dificultades productivas: qué problemas climáticos o técnicos afectan el trabajo en el campo.

Las respuestas permitirán construir un panorama más amplio de la producción agropecuaria y de los desafíos que enfrentan quienes trabajan en este sector.

Una de las características del operativo será el uso de herramientas digitales. El empadronador introducirá las respuestas directamente en una aplicación instalada en una tableta y, según el procedimiento previsto, la información será transmitida de manera remota al INE.

Al concluir la entrevista, se realizará una revisión de los datos registrados para comprobar su consistencia. El objetivo es que el proceso sea ordenado y que interfiera lo menos posible con las actividades cotidianas de los productores.

El INE señala que el empadronador no solicitará títulos de propiedad ni documentos que acrediten la tenencia de la tierra como requisito para responder el cuestionario. Tampoco deberá cobrar dinero por registrar la información.

La función del personal censal será recoger las respuestas declaradas por el productor y registrarlas adecuadamente.