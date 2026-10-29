Felcn aprehende a un integrante del equipo de seguridad de Roger Mariaca en Santa Cruz

La investigación que involucra al exfiscal general del Estado Roger Mariaca sumó un nuevo aprehendido. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detuvo a un integrante de su equipo de seguridad durante una serie de operativos realizados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Edson Fernández, confirmó la aprehensión, aunque evitó brindar mayores detalles sobre la identidad del investigado y las circunstancias en las que fue aprehendido. La autoridad señaló que los operativos y allanamientos continuarán.

La nueva aprehensión se produce en el marco de las investigaciones que apuntan a una presunta vinculación con una organización criminal y supuestos hechos de protección al narcotráfico, caso por el que Mariaca enfrenta un proceso judicial.

Recordemos que, en una audiencia cautelar, la Justicia determinó la detención preventiva del exfiscal Mariaca por seis meses. La misma medida fue dispuesta para el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y el policía Rubén Aparicio, quienes también fueron aprehendidos y procesados dentro de esta investigación.

El pasado 5 de octubre, Roger Mariaca fue trasladado bajo una fuerte custodia policial al penal de Cantumarca, donde debe cumplir los seis meses de detención preventiva establecidos por la autoridad judicial.