Seguridad para niños y adolescentes: Desplegarán más de 2.500 policías por Halloween y Todos Santos

La Policía Boliviana desplegará más de 2.500 efectivos desde el jueves hasta el lunes para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Halloween y Todos Santos. El operativo contempla controles en zonas de alta concentración de personas y el uso de tecnología para atender emergencias y prevenir el extravío de niños.

El director departamental de la Policía en La Paz, Ricardo Terrazas, informó que se distribuirá personal en cinco puntos principales: el Prado de La Paz, la calle 21 de Calacoto, Villa Victoria, Ciudad Satélite y el Cementerio General.

“Vamos a dislocar más de 2.500 efectivos desde el día jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Es un feriado largo, pero para la policía es un feriado trabajando”, afirmó.

Proyecto "Ella" brinda atención inmediata ante emergencias

Una de las medidas anunciadas es la entrega de manillas fluorescentes con códigos QR para niños, adolescentes y adultos. Al escanearlos, las personas podrán acceder a la herramienta digital del Proyecto Ella y comunicarse con la Policía para solicitar asistencia.

Según Terrazas, el sistema permitirá compartir información sobre la emergencia y facilitar la ubicación de quien solicita ayuda mediante datos de geolocalización.

La plataforma también permitirá enviar mensajes, fotografías y reportes. El servicio estará disponible las 24 horas, con policías que atenderán las solicitudes y un supervisor desde el Comando Departamental para hacer seguimiento.

“Es escanea, llámanos, actuamos. Proyecto Ella, la policía cuida tu niño”, explicó el jefe policial al presentar el mecanismo.

Patrullajes con drones y módulos de atención

El operativo incluirá patrullajes a pie y motorizados, vigilancia con drones y módulos inflables instalados en puntos estratégicos para atender denuncias y emergencias.

La Policía busca reforzar la prevención ante la concentración de familias y menores de edad durante las actividades de Halloween, además de facilitar la respuesta frente a posibles extravíos y otros incidentes.

Terrazas recomendó a los padres mantener a sus hijos bajo supervisión durante las celebraciones y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

“La principal responsabilidad es de nosotros como padres de familia”, remarcó.

Estas avenidas tendrán cierres el sábado

El comandante informó que el sábado se cerrarán vías en los sectores donde se desarrollarán las actividades. Los puntos anunciados son:

Prado de La Paz: avenida 16 de Julio.

Zona Sur: avenida 21 de Calacoto.

Ciudad Satélite, El Alto: avenida del Policía.

Villa Victoria: avenida principal.

Cementerio General: el recinto y sus alrededores.