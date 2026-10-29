Vecinos del barrio Los Vallecitos, en la zona norte de Santa Cruz, denunciaron el robo de 12 medidores de agua durante una sola noche. Según relataron, los delincuentes aprovecharon la lluvia y la falta de iluminación para retirar los equipos sin alertar a los habitantes.

Lo que más llamó la atención de los afectados es que los responsables colocaron tapones en las conexiones, presuntamente para evitar que el agua saliera con fuerza y despertara sospechas.

“En total, son 12 medidores que se han llevado de nuestro barrio. Increíble. Estamos con mucha indignación. Justamente han aprovechado que estaba lloviendo. Nosotros vamos a tomar acciones en caso de que vuelva a suceder”, manifestó uno de los vecinos a Ojo Ciudadano.

Delincuentes colocaron tapones tras retirar los medidores

De acuerdo con los habitantes, los responsables retiraron los medidores y dejaron tapadas las conexiones, lo que evitó que se produjeran fugas de agua que alertaran a las familias.

Personal del servicio de agua llegó durante las primeras horas de la mañana para instalar nuevos equipos y restablecer las conexiones.

Sin embargo, los afectados denunciaron que deberán asumir el costo de los medidores sustraídos mediante sus próximas facturas.

“El perjuicio es para nosotros, imagínese no hace mucho hemos cambiado el medidor para que se lo lleven de nuevo”, expresó otro vecino.

Vecinos denuncian falta de alumbrado y presencia policial

Los habitantes del barrio también cuestionaron la falta de respuesta a sus solicitudes de patrullaje.

“Pedimos policías, pero no vienen, dicen ya vamos en 20 minutos, pero no, por eso es que se nos están apoderando aquí los maleantes”, denunció una vecina.

Otra residente explicó que acudieron al DP8, la dependencia policial más cercana, pero aseguró que no recibieron la atención esperada.

Los vecinos también solicitaron alumbrado público debido a la oscuridad de las calles durante la noche.

“También hemos solicitado alumbrado público porque en la noche esto es oscuro, los vecinos hemos tenido que sacar las pantallas afuera, esta calle es oscura”, sostuvo una ciudadana.