La Alcaldía de El Alto intensificó los controles en panaderías y hornos ante la proximidad de Todos Santos. En las primeras intervenciones, se decomisaron cerca de 500 kilos de harina vencida y se clausuraron cinco establecimientos, mientras continúan las inspecciones para garantizar la inocuidad de las t’antawawas y otras masitas tradicionales.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, informó que en la ciudad funcionan alrededor de 440 panaderías y que, antes de la festividad, se fumigó cerca del 70% de estos establecimientos para prevenir la presencia de roedores y otros vectores que pueden representar un riesgo para la salud.

“Ya son cinco hornos que han sido clausurados por parte de Higiene. Bueno, este trabajo va a continuar”, indicó.

Retiran latas deterioradas y verifican condiciones sanitarias

Durante las inspecciones, los funcionarios revisan las instalaciones, los depósitos de harina, las garrafas, las mangueras y las condiciones de seguridad de los hornos que funcionan con leña.

También se decomisaron cerca de 300 latas deterioradas, algunas procedentes del reciclaje de envases de alcohol y que eran utilizadas para elaborar masitas. Además, se exige que los trabajadores cuenten con sus carnets de salubridad.

Pacheco advirtió que algunos establecimientos no asistieron a las capacitaciones ni recibieron las fumigaciones correspondientes, por lo que podrían ser clausurados si incumplen los requisitos municipales.

Prohíben bebidas alcohólicas en los cementerios

Por la festividad de Todos Santos, el municipio coordinará con la Policía el control de los tres cementerios municipales de El Alto. El operativo contempla el despliegue de efectivos policiales, además de 100 guardias municipales y 50 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar los alrededores.

Pacheco anunció que se instalarán filtros para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas a los camposantos. Las bebidas decomisadas serán destruidas en el lugar, mientras que los vehículos que las transporten hasta los cementerios serán remitidos a Tránsito.

Las personas sorprendidas consumiendo alcohol dentro o en inmediaciones de estos recintos serán arrestadas y deberán realizar labores de limpieza al día siguiente, según lo anunciado por la autoridad municipal.

Comerciantes serán reubicados en espacios autorizados

El municipio también organizará la instalación de comerciantes en los alrededores de los cementerios. Los vendedores deberán contar con las autorizaciones correspondientes y pagar los montos establecidos por la Dirección de Recaudaciones.

La Alcaldía señaló que los puestos serán ubicados en espacios que no obstaculicen los accesos ni las salidas de los cementerios, con el propósito de permitir la actividad comercial sin afectar la circulación de las familias que acudan a recordar a sus difuntos.