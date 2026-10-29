Rodrigo Paz presentará por escrito su informe del primer año de gestión a la ALP el 8 de noviembre

El presidente Rodrigo Paz presentará el 8 de noviembre su informe escrito sobre el primer año de gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en cumplimiento del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, informó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

La entrega del documento se realizará después del retorno del mandatario al país, tras cumplir una agenda de viajes internacionales que incluye su participación en la Cumbre Iberoamericana y encuentros con representantes del sector empresarial europeo y español.

“Vamos a entregar el informe de gestión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal como demanda el artículo 172 de la Constitución Política del Estado”, afirmó Aramayo.

El ministro precisó que el informe será presentado por escrito y puesto a consideración de los legisladores. “Un documento escrito que vamos a poner a consideración de nuestra Asamblea”, señaló.

Aramayo destacó que la agenda internacional del presidente contempla actividades de alto nivel y reuniones con sectores empresariales, antes de su retorno para cumplir con la presentación del informe ante el Legislativo.