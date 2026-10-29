Diego Ávila continuará al frente del Senado tras obtener mayoría de los votos

El senador Diego Ávila fue reelegido presidente de la Cámara de Senadores con 28 votos de los 36 presentes, durante la sesión plenaria de este jueves, en la que también se eligió a la directiva que conducirá las actividades legislativas durante la gestión 2026-2027.

Tras su reelección, Ávila presentó un balance de su gestión y señaló que se impulsaron 98 proyectos de ley, de los cuales 97 habrían sido aprobados. También indicó que se presentaron más de 300 informes.

Entre los principales objetivos para esta nueva etapa, mencionó la reforma constitucional, una de las metas que busca impulsar mientras permanezca al frente de la Cámara Alta.

Negociaciones y renovación de la directiva

La sesión comenzó con el tratamiento de proyectos de ley y posteriormente dio paso a la elección de las nuevas autoridades camarales, en medio de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas.

El martes, la bancada del PDC resolvió respaldar la repostulación de Ávila, luego de una reunión en la que participaron 23 legisladores.

El presidente del Senado informó que las directivas, comisiones y comités deberán quedar conformados hasta el 6 de noviembre, como parte de la organización de la siguiente gestión legislativa.

Nueva legislatura comienza el 5 de noviembre

Por acuerdo entre los jefes de bancada, el cierre de la gestión legislativa 2025-2026 está previsto para el 4 de noviembre, mientras que la apertura de la nueva legislatura se realizará el día 5, después del feriado de Todos Santos.

Además, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución 31/2025-2026, que dispone trasladar cuatro interpelaciones pendientes a la nueva legislatura, con tratamiento prioritario durante sus primeras sesiones.

Entre los procesos que deberán ser considerados están dos interpelaciones al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, por las explosiones en Viacha y el accidente aéreo en El Alto; otra al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y una cuarta al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón.

Con la elección de Ávila y la renovación de la directiva, el Senado inicia la organización de sus actividades para la gestión legislativa 2026-2027.