Crédito BID: Senado prepara análisis para acelerar y aprobar los recursos

El presidente de la cámara de Senadores, Diego Ávila, destacó la importancia de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y señaló que ayudarán el desarrollo del país.
13/01/2026 19:27
Escuchar esta nota
El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, considera que los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son importantes y ayudarán al desarrollo del país.
Ávila señaló que se acelerará el trabajo con las comisiones, jefes de bancada y también los diputados para el tratamiento de los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en torno a los proyectos de ley que agilicen los recursos del BID.
“Nuestra voluntad es aprobar y trabajar con todo aquello que implica beneficios para la patria y los bolivianos”, mencionó Ávila.
En cuanto al análisis de los PL, se verán las condiciones financieras, el destino de los fondos, además del impacto que van a tener los proyectos para la población.
El presidente Rodrigo Paz, junto al presidente del BID, han anunciado la llegada de una cooperación de $us 4.500 millones que serán destinados a alcantarillados, sistemas de aguas y otros que ayudan a mejorar la calidad de vida de los bolivianos.
