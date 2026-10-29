¿Qué ocurrió antes de la balacera? La Policía detecta contradicciones en las víctimas de Vinto

Un violento ataque armado sacudió al municipio de Vinto, en Cochabamba, donde tres personas resultaron heridas luego de que dos hombres presuntamente dispararan contra una camioneta en la que se encontraba un grupo de jóvenes.

Según la información policial, las víctimas presentan contradicciones en sus declaraciones sobre lo que hacían en el lugar antes del ataque. Esta situación forma parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El caso es investigado por el delito de tentativa de homicidio. Mientras avanzan las pesquisas, los efectivos buscan identificar y localizar a los presuntos atacantes, además de establecer los posibles móviles del ataque.

El conductor tendría antecedentes por ganancias ilícitas

De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía, el conductor de la camioneta tendría antecedentes relacionados con ganancias ilícitas. Los investigadores también analizan los antecedentes de las personas heridas y recaban información que permita reconstruir lo ocurrido antes de la balacera.

Hasta el momento, no se ha establecido una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque.

Las tres personas heridas se encuentran estables, según el reporte proporcionado.