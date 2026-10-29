Defensa Civil alerta por sequía en seis departamentos y busca agilizar la atención de las emergencias

La sequía afecta a seis departamentos de Bolivia y amenaza la producción agropecuaria, mientras que los incendios forestales, las nevadas, las granizadas y las lluvias agravan la situación en distintas regiones del país, informó el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero.

Según el reporte de la autoridad, Oruro es el departamento más afectado por la sequía, seguido de Potosí. En tanto, La Paz concentra la mayor afectación por incendios forestales, mientras que Potosí registra impactos importantes por nevadas, granizadas y vientos fuertes.

Rivero advirtió que la pérdida de ganado y los efectos sobre las comunidades pueden comprometer la seguridad alimentaria. “No, se pone en riesgo, por supuesto”, respondió al ser consultado sobre las consecuencias de la sequía.

La Ley 602 limita la atención inmediata

El viceministro explicó que la normativa vigente establece procedimientos que dificultan la intervención inmediata del Gobierno central cuando los municipios o las gobernaciones no han emitido las declaratorias correspondientes.

Como ejemplo, mencionó el caso de Pasorapa, en Cochabamba, donde se reportó una sequía extrema. Según Rivero, la gobernación debía declarar la emergencia, pero no lo había hecho.

“En este momento sí porque la normativa, la ley 602, que es la que nos rige, no nos permite actuar de forma inmediata”, señaló. Añadió que el Gobierno trabaja en una declaratoria de emergencia nacional para agilizar la respuesta y atender las necesidades de la población.

Mientras tanto, Defensa Civil busca coordinar acciones con las autoridades subnacionales y gestionar apoyo internacional. Rivero indicó que se está considerando el envío de cisternas, aunque reconoció que los recursos disponibles son limitados.

Esperan Bs 76 millones para atender las emergencias

La autoridad informó que el Gobierno espera el desembolso de Bs 76 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, recursos que corresponden a una segunda etapa de financiamiento para responder a las emergencias.

También señaló que se realizan evaluaciones de daños y necesidades mediante los formularios EDAN, con el objetivo de determinar qué asistencia requiere cada comunidad o municipio.

“Nosotros estamos poniendo horas máquina y hemos recibido algunas carpetas”, explicó Rivero, al referirse a las acciones en curso y a la evaluación de los requerimientos de las regiones afectadas.

Oruro, La Paz y Potosí concentran distintos impactos

De acuerdo con el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, los efectos de los fenómenos climáticos varían según la región:

Oruro: registra la mayor afectación por sequía.

Potosí: presenta impactos por sequía, frío, vientos fuertes, nevadas y granizadas.

La Paz: concentra la mayor afectación por incendios forestales.

Cochabamba y Santa Cruz: tienen alertas relacionadas con lluvias e inundaciones en determinados sectores.

Rivero indicó que las medidas deben adaptarse a las condiciones geográficas y a las necesidades de cada zona. En Santa Cruz, por ejemplo, se coordina con la gobernación para ejecutar acciones preventivas frente a posibles inundaciones.