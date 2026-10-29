Lluvias provocan caída parcial de la cornisa del Palacio Quemado en La Paz

La caída parcial de la cornisa de la fachada del Palacio Quemado se registró este jueves 29 de octubre, a las 00:00, sobre la calle Ayacucho, entre las calles Potosí y Comercio, en la ciudad de La Paz. El Ministerio de la Presidencia atribuyó el desprendimiento a las intensas lluvias, que provocaron el humedecimiento de la estructura.

Mediante un comunicado, esa cartera de Estado informó que se adoptaron medidas inmediatas para precautelar la seguridad de la ciudadanía, entre ellas el cierre del paso peatonal por la acera colindante con la fachada y el retiro de los escombros.

Gestionan la reparación de la estructura patrimonial

El Ministerio de la Presidencia señaló que, al tratarse de un bien patrimonial, inició las gestiones ante las instancias competentes para obtener las autorizaciones necesarias y ejecutar los trabajos de reparación y restauración, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, anunció la instalación de elementos de protección para evitar que una eventual caída adicional de material alcance las áreas de circulación peatonal y vehicular.

La institución indicó que está a la espera de una respuesta urgente de las instancias competentes para avanzar con las intervenciones correspondientes.

Mientras se define la reparación de la fachada, el Ministerio recomendó a la población evitar el tránsito peatonal por el área afectada.