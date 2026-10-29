¡Atención! El dólar paralelo registra diferencias en sus precios de compra y venta en Bolivia

El precio del dólar estadounidense presenta diferencias en las cotizaciones reportadas este jueves 29 de octubre en Bolivia. Los datos disponibles muestran valores distintos para las operaciones de compra y venta, una situación que lleva a los usuarios a comparar las referencias antes de cambiar su dinero.

Uno de los últimos registros, reportó el dólar a Bs 12,16 para la compra y Bs 12,14 para la venta. En otro reporte, difundido a las 6:21, las cotizaciones fueron de Bs 12,18 y Bs 12,24, respectivamente.

La comparación entre ambos registros refleja una diferencia de dos centavos en el precio de compra y de diez centavos en el de venta, tomando los valores proporcionados. Sin embargo, al tratarse de reportes publicados en horarios diferentes, estos datos no permiten establecer por sí solos una tendencia general del mercado durante la jornada.

Para quienes necesitan adquirir dólares o cambiar divisas por bolivianos, revisar ambas cotizaciones puede ayudar a conocer las condiciones disponibles.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado del Banco Central de Bolivia (BCB) señala un tipo de cambio de Bs 12,12 por dólar estadounidense para este jueves.