¡Partidazo! Bolivia enfrentará a Inglaterra en el Mundial Sub-15: día, hora y cómo verlo

La Selección boliviana Sub-15 tendrá un nuevo desafío internacional frente a Inglaterra, en el cierre de su participación en el torneo que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. El compromiso está programado para las 02:15 de la madrugada de este viernes 30 de octubre, hora boliviana.

El equipo nacional llega a este encuentro después de una jornada positiva. Primero derrotó por 2-1 a Haití y posteriormente se enfrentó a Congo, con el que empató 2-2 en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, Bolivia se impuso por 5-4 y aseguró su clasificación a la final de la categoría B.

¿Cómo llega Bolivia al partido contra Inglaterra?

La Verde comenzó el torneo con tres victorias consecutivas en la fase de grupos, frente a Gibraltar (2-0), Tahití (5-2) y Seychelles (1-0). Posteriormente, cayó ante Paraguay y también sufrió derrotas frente a Argentina (4-2) y Kirguistán (4-3), resultados que la llevaron a competir en la categoría B.

Este jueves, el conjunto nacional volvió a levantar cabeza. Ante Haití consiguió una victoria por 2-1 y, más tarde, protagonizó un encuentro intenso frente a Congo. Después del empate 2-2, la definición desde el punto penal terminó favoreciendo a la selección boliviana por 5-4.

Ahora, el combinado nacional buscará cerrar su participación con otro resultado positivo ante Inglaterra y terminar lo más arriba posible en la clasificación del certamen.

¿Dónde ver Bolivia vs. Inglaterra en vivo?

El partido se disputará este viernes 30 de octubre, desde las 02:15, hora de Bolivia. Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA, donde se ofrecen gratuitamente los encuentros del torneo.

La Verde afrontará este último desafío con el objetivo de despedirse del Mundial Sub-15 con una victoria y dejar en alto el nombre de Bolivia.