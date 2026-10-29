¡Partidazo! Bolivia enfrentará a Inglaterra en el Mundial Sub-15: día, hora y cómo verlo

La Selección boliviana se medirá con Inglaterra este viernes 30 de octubre, en su último partido de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA. La Verde llega motivada tras vencer a Haití y eliminar a Congo en una dramática definición por penales.
29/10/2026 12:15
Escuchar esta nota
La Selección boliviana Sub-15 tendrá un nuevo desafío internacional frente a Inglaterra, en el cierre de su participación en el torneo que se disputa en Bakú, Azerbaiyán. El compromiso está programado para las 02:15 de la madrugada de este viernes 30 de octubre, hora boliviana.
El equipo nacional llega a este encuentro después de una jornada positiva. Primero derrotó por 2-1 a Haití y posteriormente se enfrentó a Congo, con el que empató 2-2 en el tiempo reglamentario. En la tanda de penales, Bolivia se impuso por 5-4 y aseguró su clasificación a la final de la categoría B.
¿Cómo llega Bolivia al partido contra Inglaterra?
La Verde comenzó el torneo con tres victorias consecutivas en la fase de grupos, frente a Gibraltar (2-0), Tahití (5-2) y Seychelles (1-0). Posteriormente, cayó ante Paraguay y también sufrió derrotas frente a Argentina (4-2) y Kirguistán (4-3), resultados que la llevaron a competir en la categoría B.
Este jueves, el conjunto nacional volvió a levantar cabeza. Ante Haití consiguió una victoria por 2-1 y, más tarde, protagonizó un encuentro intenso frente a Congo. Después del empate 2-2, la definición desde el punto penal terminó favoreciendo a la selección boliviana por 5-4.
Ahora, el combinado nacional buscará cerrar su participación con otro resultado positivo ante Inglaterra y terminar lo más arriba posible en la clasificación del certamen.
¿Dónde ver Bolivia vs. Inglaterra en vivo?
El partido se disputará este viernes 30 de octubre, desde las 02:15, hora de Bolivia. Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de FIFA+, la plataforma oficial de la FIFA, donde se ofrecen gratuitamente los encuentros del torneo.
La Verde afrontará este último desafío con el objetivo de despedirse del Mundial Sub-15 con una victoria y dejar en alto el nombre de Bolivia.
Mira la programación en Red Uno Play