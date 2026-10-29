¡Martins, ídolo en Cruzeiro! La hinchada inmortaliza su icónico festejo en un mural

Marcelo Martins Moreno sigue siendo recordado por los aficionados del Cruzeiro. El exdelantero boliviano compartió fotografías en sus redes sociales junto a un mural dedicado a su figura, en el que aparece representado con su característico festejo de gol, simulando disparar flechas.

La imagen es un reconocimiento de los hinchas del conjunto brasileño a uno de los futbolistas que dejó huella en el club. Durante sus etapas en Cruzeiro, Martins se convirtió en un referente para la afición, que todavía recuerda sus goles y su particular celebración.

El cariño hacia el boliviano también quedó reflejado en un mensaje que envió a la hinchada Pavilhão, que celebró 29 años de historia. En el video, el exgoleador felicitó a sus integrantes y destacó el papel que desempeñan dentro y fuera de los estadios.

“Quería felicitarlos por los veintinueve años de vida, de aniversario que están cumpliendo. Mucha historia, mucho legado, mucho ejemplo para la sociedad, para otros hinchas que quieren seguir el camino de ustedes”, expresó Martins.

Marcelo Martins posando junto a un hincha del Cruzeiro. Foto: redes sociales.

El exatacante también animó a los aficionados a disfrutar de la celebración y destacó sus acciones fuera del fútbol.

“Ustedes siempre marcan la diferencia dentro de los estadios y principalmente fuera de ellos con tantos buenos ejemplos que están dando”, agregó.

Marcelo Martins posando junto a un hincha del Cruzeiro. Foto: redes sociales.

Los números de Marcelo Martins

El boliviano dejó una huella importante en Cruzeiro, club en el que disputó 147 partidos y marcó 54 goles a lo largo de sus tres etapas. Estas cifras lo convirtieron en el máximo goleador extranjero en la historia de la institución.

En su regreso a Oriente Petrolero en 2026, el delantero volvió a demostrar su capacidad goleadora. Durante su última etapa con el conjunto refinero anotó seis goles en el campeonato oficial, antes de anunciar su retiro definitivo del fútbol profesional el 4 de junio de ese año.

Con la selección boliviana, Martins también escribió una página importante: marcó 31 goles y se convirtió en el máximo goleador histórico de la Verde. Además, anotó 22 tantos en las eliminatorias mundialistas.

Tras una carrera que lo llevó por clubes de Sudamérica, Europa y Asia, el histórico delantero cerró su etapa como futbolista profesional, aunque su nombre continúa ligado a los equipos y a los aficionados que acompañaron su trayectoria.