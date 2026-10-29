¡Atención! ¿En qué consiste el nuevo método antidopaje en deportistas?

Un nuevo método para detectar posibles casos de dopaje en deportistas busca facilitar los controles mediante la extracción de pequeñas muestras de sangre capilar, una alternativa que ha demostrado una alta concordancia con los resultados obtenidos a través de la sangre venosa tradicional.

La investigación fue realizada por el Laboratorio Antidopaje de Cataluña, dependiente del Hospital del Mar Research Institute, y publicada en la revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise.

Para el estudio se analizaron muestras de ambos tipos de sangre de más de 200 deportistas de una docena de disciplinas. Las muestras fueron recogidas por la Comisión Española para la Lucha Antidopaje (CELAD) entre marzo y junio de 2025.

¿En qué consiste el nuevo método?

La principal diferencia está en la forma de obtener la muestra y en la cantidad de sangre necesaria para realizar el análisis.

Mientras que la extracción venosa tradicional requiere entre 2 y 2,5 mililitros de sangre y personal sanitario especializado, el método capilar necesita entre 300 y 500 microlitros, equivalentes a entre 0,3 y 0,5 mililitros. Además, puede realizarlo una persona con formación mínima.

Según Rosa Ventura, directora del laboratorio, los resultados mostraron una alta concordancia en los parámetros más relevantes utilizados en el pasaporte biológico de los deportistas, una herramienta que permite identificar posibles indicios de dopaje sanguíneo.

¿Qué tipos de dopaje podría ayudar a detectar?

Este procedimiento puede facilitar el seguimiento del pasaporte hematológico, utilizado para identificar posibles alteraciones relacionadas con prácticas como las transfusiones sanguíneas, el uso de eritropoyetina recombinante (EPO) y determinados fármacos vinculados a la hipoxia.

La responsable técnica del laboratorio, Núria Monfort, destacó que esta técnica facilitaría la recogida de muestras en escenarios donde actualmente resulta complicado realizar controles.

Según explicó, esto permitiría aumentar el número de pruebas y ampliar la capacidad de detectar posibles casos de dopaje, además de reforzar el efecto disuasorio de los controles.

¿Qué tan sencillo es el procedimiento?

Los deportistas que participaron en el estudio también valoraron la experiencia. El 90 % aseguró no haber sentido dolor, el 81 % destacó la facilidad del proceso y en el 97 % de los casos se obtuvo la cantidad de sangre necesaria en el primer intento.

Estos resultados respaldan la facilidad de la extracción capilar y su potencial para ampliar los controles antidopaje.

Por ahora, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) está valorando la implantación de estos sistemas de extracción en la práctica antidopaje a escala mundial, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el dopaje y avanzar hacia un deporte más limpio. (Con información de EFE).